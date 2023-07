Algérie: 15 morts et 26 blessés dans des incendies dans le nord du pays (officiel)

Quinze personnes ont péri et 26 autres ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi dans des feux de forêt ayant touché trois départements du nord de l'Algérie, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur.



Au total, le pays a enregistré 97 incendies dans 16 wilayas (préfectures) mais les plus violents se sont déclarés à Béjaïa, Bouira et Jijel faisant 15 morts, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ces incendies, attisés par des vents très forts, ont atteint des zones d'habitations dans ces trois préfectures où 1.500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées, selon cette source.