Agression contre des journalistes de Dakaractu : le journaliste Mbaye Jacques Diop condamne des « actes ignobles »

Dakaractu enregistre toujours des soutiens de taille, parmi les défenseurs de la liberté de presse, quelques jours après l’agression de deux de ses reporters. Cette fois-ci, c’est notre confrère Mbaye Jacques Diop qui tire la sonnette d’alarme à travers la déclaration que voici.



« Chers confrères de DAKARACTU, C'est avec regret et désolation que j'ai appris l'agression de vos reporters lors de la réouverture du Procès de Khalifa Sall, maire de Dakar.

Des reporters dont le seul tort est d'avoir voulu relayer à travers le monde les informations de ce feuilleton judiciaire où, vous vous êtes toujours brillamment distingués par votre neutralité, votre traitement objectif et équilibré de l'information. En ma qualité de citoyen et ma profession de journaliste, je condamne fermement ces actes ignobles qui n'honorent ni les auteurs encore moins ceux qui les cautionnent. Je me solidarise avec vous et vous encourage à toujours faire preuve de détermination et d'engagement à poursuivre votre mission de nous informer juste et vrai comme vous l'avez toujours fait. L'intimidation ne vous fera jamais dévier de votre trajectoire car votre mission est noble, chers confrères.



MBAYE JACQUES DIOP JOURNALISTE COMMUNICANT