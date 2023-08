Afrobakset féminin 2023 : Le Sénégal affronte le Cameroun en quart de finale, ce mercredi…

La compétition est totalement relancée pour l’équipe nationale féminine de basket qui, après avoir lancée sa compétition, avec deux revers de rang, face à l’Ouganda (85-83), puis contre le Mali (72-49) , a réussi à se qualifier en quarts de finale. Les Lionnes ont réussi cet exploit à la faveur d’une victoire 71-60 aux dépends de l’Égypte, en huitièmes de finale, ce mardi.



Pour la suite de la compétition, le Sénégal va en découdre ce mercredi à 10h00 temps universel, au BK Arena de Kigali, avec le Cameroun. Un quart de finale qui promet d’être fort disputé entre Lionnes de la Teranga et Lionnes indomptables. Le Cameroun, un adversaire que connaît très bien le Sénégal pour l’avoir déjà joué à six reprises dans une phase finale d’afrobasket féminin (six victoires et une défaites.) Mais, cette fois-ci, pas de seconde chance pour les filles de Moustapha Gaye qui avaient très mal débuté la compétition qui bat son plein au Rwanda.