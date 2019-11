Affaire des faux billets : Retour de parquet pour les complices présumés de Boughazelli, le dossier fera l’objet d’une information judiciaire.

La machine judiciaire est enclenchée dans l’affaire de faux billets incriminant Seydina Fall Boughazelli et six autres individus, au nombre desquels figurent le rappeur Guesthia et un ressortissant burkinabè.



Déférés, ce lundi, le face-à-face des complices présumés du député avec le substitut du procureur n'a pu avoir lieu. Ils ont bénéficié d'un retour de parquet et la garde-à-vue a été prolongée.



Ce qui permettrait au parquet d’avoir assez de temps pour mener à bien ses enquêtes, car disposant de 96 heures renouvelables. « Le dossier fera ainsi l’objet d’une information judiciaire », a indiqué une source judiciaire à Dakaractu.



En raison de l'étendue des investigations nécessaires, « le procureur demandera la saisine du juge d'instruction » à qui rendront compte les gendarmes de la Section de recherches, chargés de l'enquête préliminaire.



Une enquête que le Doyen des juges va diligenter pour réunir un ensemble d’informations afin d’asseoir des infractions et un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement.



Quatre jours après les faits, Seydina Fall Boughazelli n'a jusqu'à présent été interpellé. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne s'est pas encore présenté devant les enquêteurs de la Section de recherches de Colobane pour les besoins de l'enquête sur l'affaire des faux billets.