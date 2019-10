Affaire des 94 milliards / Plainte de Mamour Diallo : « Mamour a été totalement blanchi par la CEP… Ces saboteurs sont tous à la solde de Ousmane SONKO »

L’affaire des 94 milliards va certainement connaitre une nouvelle tournure avec la plainte de l’ancien directeur des domaines déposée ce matin sur la table du procureur de la République. Une décision qui va installer une crise de panique générale chez Ousmane Sonko et ses partisans. C’est du moins l’affirmation de Moustapha Fall Tilala du mouvement "Dolly Macky" qui considère que le leader du parti Pastef « n’aurait jamais imaginé qu’un jour Mamadou Mamour Diallo allait lui servir une plainte ». À l’en croire, les saboteurs de cette procédure judiciaire étaient venus pour la bonne et simple raison qu’ils sont tous à la solde de Ousmane Sonko ». Contre toute attente, ce membre dudit mouvement d’afficher une confiance totale quant au bon déroulement du dossier et indique que la justice tranchera en faveur de son mentor qui n’est mêlé ni de près ni de loin à cette mascarade orchestrée par le malheureux candidat à la présidentielle de février 2019. « Jusque-là est resté de marbre face aux fausses allégations de Sonko », a-t-il laissé entendre. « Mamour Diallo est un citoyen, il a des parents, des amis, des sympathisants. On n’acceptera pas qu’un homme vienne jeter injustement le discrédit à son endroit », prévient Moustapha Fall Tilala.