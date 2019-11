Affaire des 10 milliards de l’Artp : Ndongo Diao et Goumalo Seck comparaissent aujourd’hui devant la chambre de discipline et financière de la Cour des comptes

Ndongo Diao et Daniel Goumalo Seck ont été présentés aujourd'hui en fin de matinée devant la chambre de discipline et financière de la Cour des comptes, a constaté un journaliste de Dakaractu. Ces anciens DG de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) sont entrés dans une salle d'audience, où se trouvaient déjà leurs conseils, Mes Baboucar Cissé et Ousmane Sèye.



Ils sont poursuivis pour délits financiers. L’on apprend qu’ils sont mis en cause « dans un dossier judiciaire relativement au scandale de 10 milliards à l'Artp », selon un rapport de l’Ige (Inspection générale d’Etat), entre 2005 et 2012. Ndongo Diao et Daniel Goumalo Seck sont jugés « pour des manquements dans le cadre de passation de marchés sans publicité suffisante par entente directe sans preuve », nous indique la même source.