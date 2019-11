Abdoulaye Thimbo, à sa sortie d’audition sur l’affaire Petro-Tim : « Pendant toute la période où j’étais gérant d’Agritrans, je n'ai jamais été au courant d'une quelconque transaction financière »

Le Maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, a été entendu en qualité de témoin, ce mercredi, par le Doyen des juges, au sujet de l’affaire Petro-Tim. L’édile est revenu au-devant des enquêteurs, quelques semaines après sa première audition à la Division des investigations criminelles. Mais les échanges avec le magistrat instructeur se sont révélés autrement plus discrets. À sa sortie d’audition, l’autorité municipale a révélé ce qu’il a dit au Doyen des juges sur le scandale relancé par la chaîne britannique BBC.



« Je viens de déférer effectivement à la convocation du Doyen des juges en tant que témoin. Il m'a appelé juste pour me demander ce que je savais sur la question du reportage de la BBC sur l’affaire Petro-Tim. Je lui ai dit exactement ce que j'avais dit aux enquêteurs de la DIC (Division des investigations criminelles). Je ne pouvais rien dire concrètement parce que je n'en savais rien », a fait savoir l’oncle d’un président Macky Sall, à sa sortie d’audition.



L’attribution de concessions en matière d'hydrocarbures et l'implication de la société Agritrans ont été au centre de l'audition aujourd'hui d'un Abdoulaye Thimbo, cité comme témoin au sujet de l'information judiciaire relative au scandale de Petro-Tim. Sur ce, il répond : « Je ne suis au courant d'aucune opération financière dans le cadre de la société Agitrans dont j'ai été gérant pendant une période avant la transmission à Monsieur Alioune Sall ». « Et pendant toute la période où j'etais gérant, Je n'ai été au courant d'aucune transaction financière. Et c'est exactement ce que j'ai dit à Monsieur le juge. J'ai réitéré les mêmes propos que j'ai tenus à la Dic. Pas plus, pas moins », a-t-il ajouté.