Abdoulaye Baldé : « Je n'ai pas les moyens pour faire face à Macky Sall »

Le président de l'Ucs, Abdoulaye Baldé est revenu sur les raisons qui ont motivé sa décision de se rallier à Benno bokk yaakaar. En meeting à Néma 2, un des quartiers populeux de la commune de Ziguinchor, le député maire de la ville a tenu à s'expliquer en disant que c'est pour mieux sauter et il savait qu'il avait perdu la présidentielle d'avance. « Je m’adresse à mes militants qui semblent être déçus par mon ralliement à la mouvance présidentielle. En prenant cette décision, je savais que c’était la meilleure pour nous. C’est après une longue analyse de la scène politique que j’ai pris cette décision. Je savais que nous allions perdre les élections d’avance malgré un bon rang que nous pouvions avoir face à Macky Sall. Aussi, l’intérêt de la Casamance, c’est de me rallier et travailler avec Macky Sall pour que des réalisations se fassent en Casamance. J’ai rallié aussi pour renforcer et consolider mon parti. C’est pourquoi j’ai mis entre parenthèse mes ambitions présidentielles pour 5 ans. Je vous promet que je serais candidat en 2024. Je n’ai pas fui, j’ai reculé pour mieux sauter », promet Abdoulaye Baldé...