Abdoul Mbaye : « Laissez la presse libre conformément à notre Constitution »

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a réagi quelques heures après la publication de la liste des médias reconnus conformes.

Dans un message sur X (ex Twitter), il déclare : « Au risque de me répéter : évitons les excès face aux souffrances économiques en cours et à venir…Ou le Sénégal le paiera cher. Laissez la presse libre conformément à notre Constitution et à nos acquis démocratiques. Combattez la « fausse information » avant tout par la vérité dite", a-t-il écrit.