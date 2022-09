ASEPEX : Le Dr Malick Diop a démissionné.

Après 9 ans passés à la tête de l'Agence Sénégalaise de promotion des exportations, le Dr Malick Diop, récemment élu député et Vice-Président à l'Assemblée nationale, a fait ses adieux à son personnel ce matin. Un moment émouvant durant lequel les agents ont remercié et loué les qualités humaines de leur désormais ex patron...