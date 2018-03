APR TOUBA / LA CRISE SE POURSUIT- Vers une forte embrouille entre Modou Bara Dolly et Moustapha Diakhaté

L'Alliance Pour la République au niveau de Touba n'est toujours pas épargnée par ces crises internes qui la rongent et qui l'obligent à chercher une vraie thérapie si elle ne veut pas, une de fois de plus, courber l'échine en 2019. Après les épisodes Cissé Lô / Sadaga, voilà que devraient démarrer ceux de Moustapha Diakhaté / Modou Bara Dolly.



En effet, dans une sortie effectuée chez lui, mardi, le Mbacké-Mbacké a accusé l'ancien Président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle lors de la dernière législature, d'avoir complètement désintégré l'Apr dans la cité religieuse. '' Nous ne voulons pas de lui. Il n'a jamais voulu militer à Touba. Ce n'est pas aujourd'hui, alors qu'il n'est aimé nulle part, qu'il devra venir nous encombrer. Depuis qu'il est là, il ne crée que des problèmes. Il a provoqué un fort taux de frustration chez l'ensemble des responsables. Ses discours discourtois envers nos chefs religieux ont gâté son image. En plus il ne fait que diviser. ''



Serigne Modou Bara Dolly Mbacké d'interpeller le patron de l'Apr. '' Nous faisons savoir au Président Macky Sall que nous n'avons pas besoin de Moustapha Diakhaté ici. Qu'il l'arrête ! Je suis prêt à l'affronter et j'ai déjà commencé. Nous le ferons huer s'il remet ses pieds à Touba. Il n'est ni le plus intelligent, ni le plus efficace. Je n'écarte pas de geler mes activités, si je me rends compte qu'on l'encourage à poursuivre son entreprise de déstabilisation de notre formation politique. ''



Ces déclarations annoncent des lendemains bien sombres pour le parti Présidentiel dans la cité religieuse. Reste à savoir si Moustapha Diakhaté le suivra dans cette dynamique d'affrontement.



Le Mbacké-Mbacké, dans son discours, a abordé deux autres questions. D'une part, il encouragera le ministre Aly Ngouille Ndiaye à ignorer les mauvaises interprétations de sa dernière sortie perpétrées par l'opposition et d'autre part il invitera les autorités du parti à prendre au sérieux les remarques de Youssou Ndour au lieu de l'accabler de critiques.