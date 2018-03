8 MARS : Le président Macky Sall rappelle la nécessité d’une "protection impérative" des droits des femmes

Le président de la République a réaffirmé mercredi la nécessité d’une "protection impérative" des droits des femmes, à la veille de la Journée internationale qui leur est dédiée, a-t-on appris de source officielle.



Le chef de l’Etat, présidant la réunion hebdomadaire du gouvernement, a réaffirmé "le prix qu’il attache, outre à la protection impérative de leurs droits, à l’autonomisation économique soutenue des femmes, notamment les femmes rurales, à travers un encadrement technique adéquat et des financements rapides et adaptés".



Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Sall, en perspective de la célébration du 8 mars, Journée Internationale de la Femme, a magnifié et rappelé "le rôle primordial ainsi que la place exceptionnelle de la femme dans la stabilité de la société et la consolidation durable de la prospérité nationale".