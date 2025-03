5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : Pape Thiaw dévoile une liste de 26 joueurs

Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur par intérim du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé une liste de 26 joueurs prêts à défendre les couleurs nationales. Alors que la qualification n’est pas encore acquise, les Lions de la Téranga, actuellement deuxièmes de leur poule, s’apprêtent à affronter le Soudan le 22 mars 2025 (à l’extérieur), puis le Togo à domicile le 25 mars 2025. Ces deux matchs sont cruciaux pour le Sénégal, qui vise une victoire impérative afin de reprendre la tête de la poule.



La sélection de Pape Thiaw est marquée par des choix audacieux et quelques surprises, notamment l’arrivée de cinq nouveaux venus : Assane Diao (Como, Italie), Ilay Camara (Standard de Liège), Antoine Mendy (OGC Nice), Yehvann Diouf (Stade de Reims) et Richard Sagna (AS Douane). Bien que novices en équipe nationale, ces joueurs espèrent faire leurs preuves et gagner la confiance de l’entraîneur ainsi que celle du public sénégalais. En intégrant de jeunes talents locaux comme Richard Sagna, Pape Thiaw envoie un message fort sur l’importance de la formation sénégalaise et son attachement à l’intégration des joueurs évoluant dans le championnat national.



La liste des 26 Lions mêle ainsi jeunesse et expérience. À quelques jours de ces rendez-vous décisifs, tout le Sénégal retient son souffle et espère voir ses Lions remporter les deux rencontres contre le Soudan le 22 mars 2025 (à l’extérieur), puis le Togo à domicile le 25 mars 2025.



Voici la liste des 26 joueurs convoqués :



- Gardiens :

- Edouard Mendy (Al-Ahli SC)

- Mory Diaw (Rodez AF)

- Yehvann Diouf (Stade de Reims)



- Défenseurs :

- Kalidou Koulibaly (Al-Hilal FC)

- Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa FC)

- Abdou Diallo (Al-Arabi FC)

- Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais)

- Krépin Diatta (AS Monaco)

- Ilay Camara (Standard de Liège)

- Moussa Ndiaye (RSC Anderlecht)

- Antoine Mendy (OGC Nice)



- Milieux de terrain :

- Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)

- Dion Lopy (UD Almeria)

- Pape Gueye (Villarreal)

- Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

- Lamine Camara (AS Monaco)

- Idrissa Gana Guéye (Everton)

- Cheikh Niasse (Hellas Verona)



- Attaquants :

- Ismaila Sarr (Crystal Palace)

- Assane Diao (Como)

- Sadio Mané (Al-Nassr)

- Abdallah Sima (Stade Brestois)

- Habib Diallo (Damac FC)

- Boulaye Dia (Lazio)

- Pape Chérif Ndiaye (Étoile Rouge de Belgrade)

- Richard Sagna (AS Douane)