3ème journée Ligue 1 : Teungueth FC domine Niary Tally, le Jaraaf cale chez les Diambars, Génération Foot tombe devant DSC...

Après des débuts difficiles, Teungueth qui jouait son deuxième match de ligue 1, cette saison (un match de retard), s'est défait de Niary Tally ce samedi 2-1. Après une bonne entame de match, les Rufisquois ont ouvert la marque par Djibril Sillah (1-0, 16e) avant que El Hadji Erasme Badiane n'égalise à la 60e minute pour NGB. C'est finalement Pape Ousmane Sakho qui offrira les trois points à TFC qui renoue avec la victoire.



L'autre duel très attendu était Diambars/ASC Jaraaf, qui s'est avéré moins spectaculaire que prévu. En effet, sur la pelouse du stade Fodé Wade, le Jaraaf avait réussi la prouesse d'ouvrir le score à l'extérieur grâce à Amirou Kanté (1-0, 25e) avant que Djibril Mbow ne remettent les pendules à l'heure (1-1, 49e.) Un résultat qui permet à Diambars de rester provisoirement leader de la L1.



Le choc des "Académiciens" qui se jouait à Alassane Djigo entre Dakar Sacré-coeur et Génération Foot, a tourné à l'avantage des " Gones. " Les bleus et blancs de DSC ont arraché les trois points sur le fil, 1-0. Un but marqué par Serigne Konaté à la 33e minute de jeu. Les deux équipes totalisent 4 points après 3 journées disputées.



La surprise de cette première partie de la 3e journée vient de la rencontre qui opposait l'AS Douanes à Mbour Petite-Côte. Les "Huilliers" qui avaient bien démarré leur saison, se sont inclinés à domicile 2-0 face à Mbour PC. Baïla Sakho 45'+1 et Djibril Faye 68e ont inscrit les buts Mbourois. Une deuxième défaite d'affilée qui relègue l'AS Douanes à la 9e place. Contrairement aux hommes de Vittorino Mauri qui montent en puissance en attendant de jouer leur match en retard (Mbour PC 7e, 3pts.)







Résultats du jour :



Diambars – Jaraaf : 1-1



Dakar SC– Génération Foot : 1-0



AS Douanes – Mbour PC : 0-2



Teungueth FC – NGB : 2-1