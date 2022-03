142 ème Appel des Layène : affluence et enthousiasme des pèlerins après 2 ans sans célébration.

Ils sont nombreux à se réjouir de cette reprise des activités et cérémonies liées à l’appel des Layène, après 2 années d'absence dûes à la pandémie de la Covid-19. Une forte affluence est notée ce vendredi à Cambérène.



Les fidèles pèlerins qui fusent de tout bord pour répondre à l'appel de leur guide spirituel Seydina Limamou Lahi apprécient ces moments de convivialité et de prières et de méditation.



Ce 142ème appel des Layène marque aussi le 1er du nouveau Khalife Seydina Mouhamed Mactar Lahi.