‎KANDIA (Vélingara) : Un homme marié se donne la mort par pendaison...

‎Un homme marié âgé de 35 ans et père de deux enfants, s'est suicidé ce mardi 21 avril dans la brousse du village de Wouyenor de la commune de Kandia. Il s'agit de Saydou Gano porté disparu depuis hier lundi, il était parti avec une corde et une hache dans la forêt. Après des recherches accrues, il a été retrouvé pendu à un arbre.

‎ ‎Alertés, les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer les conditions entourant cette tragédie. Cependant, les pompiers ont transféré le corps sans vie au centre de santé de Vélingara pour autopsie.