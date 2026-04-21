‎KANDIA (Vélingara) : Un homme marié se donne la mort par pendaison...


‎KANDIA (Vélingara) : Un homme marié se donne la mort par pendaison...
‎Un homme marié âgé de 35 ans et père de deux enfants, s'est suicidé ce mardi 21 avril dans la brousse du village de Wouyenor de la commune de Kandia. Il s'agit de Saydou Gano porté disparu depuis hier lundi, il était parti avec une corde et une hache dans la forêt. Après des recherches accrues, il a été retrouvé pendu à un arbre.
 
‎Alertés, les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer les conditions entourant cette tragédie. Cependant, les pompiers ont transféré le corps sans vie au centre de santé de Vélingara pour autopsie. 
Autres articles
Mardi 21 Avril 2026
Madou Diallo



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Hajj 2026 : Air Sénégal innove avec un système de bagages standardisés pour améliorer l’expérience des pèlerins

Hajj 2026 : Air Sénégal innove avec un système de bagages standardisés pour améliorer l’expérience des pèlerins - 22/04/2026

Guédiawaye : une baleine à bosse échoue sur la plage en face du Tribunal

Guédiawaye : une baleine à bosse échoue sur la plage en face du Tribunal - 22/04/2026

SACRÉ-CŒUR/ Escroquerie mystique : “Le marabout aux 550 millions” — chute spectaculaire après deux ans de cavale

SACRÉ-CŒUR/ Escroquerie mystique : “Le marabout aux 550 millions” — chute spectaculaire après deux ans de cavale - 22/04/2026

Affaire ANAMO : neuf mois sans audition — l’affaire Maodo Malick Mbaye entre silence judiciaire et zones d’ombre

Affaire ANAMO : neuf mois sans audition — l’affaire Maodo Malick Mbaye entre silence judiciaire et zones d’ombre - 22/04/2026

Affaire Djibril Dramé et cie : Réseau obscur, téléphone piégé et arrestations en cascade … l’enquête explosive prend une ampleur vertigineuse…6 nouvelles arrestations

Affaire Djibril Dramé et cie : Réseau obscur, téléphone piégé et arrestations en cascade … l’enquête explosive prend une ampleur vertigineuse…6 nouvelles arrestations - 22/04/2026

LISTE DES SIGNATAIRES – Déclaration de soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies

LISTE DES SIGNATAIRES – Déclaration de soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies - 22/04/2026

ONU: 285 personnalités sénégalaises de sensibilités différentes soutiennent la candidature de Macky Sall

ONU: 285 personnalités sénégalaises de sensibilités différentes soutiennent la candidature de Macky Sall - 22/04/2026

Tournée politique à Thiès - Barthélémy Dias raille le régime en place :

Tournée politique à Thiès - Barthélémy Dias raille le régime en place : "Ils s'opposent à eux-mêmes et ils le font très bien!" - 21/04/2026

Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique : Le ministre Cheikh Niang appelle à l’unité africaine dans son discours de clôture

Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique : Le ministre Cheikh Niang appelle à l’unité africaine dans son discours de clôture - 21/04/2026

AES-CEDEAO : « Nous sommes déjà en dialogue…et n’excluons pas une rencontre avec… » (Ministre Malien des affaires étrangères)

AES-CEDEAO : « Nous sommes déjà en dialogue…et n’excluons pas une rencontre avec… » (Ministre Malien des affaires étrangères) - 21/04/2026

Trump demande aux dirigeants iraniens de libérer plusieurs femmes qui seraient menacées d'exécution

Trump demande aux dirigeants iraniens de libérer plusieurs femmes qui seraient menacées d'exécution - 21/04/2026

Interview - Coups d’État, mandats indéfinis, omerta des populations : le Pr Alioune Badara Fall dissèque la crise démocratique africaine

Interview - Coups d’État, mandats indéfinis, omerta des populations : le Pr Alioune Badara Fall dissèque la crise démocratique africaine - 21/04/2026

Cité Millionnaire : séquestrée, violée et enceinte — le piège infernal tendu à une femme mariée par un livreur de 18ans —les dessous d’une affaire qui choque Grand-Yoff

Cité Millionnaire : séquestrée, violée et enceinte — le piège infernal tendu à une femme mariée par un livreur de 18ans —les dessous d’une affaire qui choque Grand-Yoff - 21/04/2026

Crise silencieuse au sommet - Sénégal en panne sèche : la BAD coupe les vivres, 1 630 milliards gelés, 39 projets paralysés et des travailleurs abandonnés sans salaire

Crise silencieuse au sommet - Sénégal en panne sèche : la BAD coupe les vivres, 1 630 milliards gelés, 39 projets paralysés et des travailleurs abandonnés sans salaire - 21/04/2026

Thiès: ' À l'instar de Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye fait partie des victimes du système

Thiès: ' À l'instar de Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye fait partie des victimes du système"( Barthélémy Dias). - 21/04/2026

Saint-Louis : propos offensants contre le mouridisme, Audios explosifs et menaces — Masseck Sarr envoyé en instruction, l’enquête s’élargit

Saint-Louis : propos offensants contre le mouridisme, Audios explosifs et menaces — Masseck Sarr envoyé en instruction, l’enquête s’élargit - 21/04/2026

Affaire Ismaila Madior Fall et Corruption présumée sur le juge : Cheikh Gueye et le marabout Hady Sy ont été placés sous mandat de dépôt

Affaire Ismaila Madior Fall et Corruption présumée sur le juge : Cheikh Gueye et le marabout Hady Sy ont été placés sous mandat de dépôt - 21/04/2026

Affaire Homosexualité présumée à Linguère : la liste des suspects ne cesse de s’allonger— aveux troublants et arrestations en cascade

Affaire Homosexualité présumée à Linguère : la liste des suspects ne cesse de s’allonger— aveux troublants et arrestations en cascade - 21/04/2026

Vandalisme sur des installations électriques : La Senelec alerte sur les actes de sabotage et appelle à la vigilance...

Vandalisme sur des installations électriques : La Senelec alerte sur les actes de sabotage et appelle à la vigilance... - 20/04/2026

10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité : « Aucun pays ne peut triompher seul face aux menaces sécuritaires » ( BDF)

10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité : « Aucun pays ne peut triompher seul face aux menaces sécuritaires » ( BDF) - 20/04/2026

Remaniement au sommet de Pastef : Ousmane Sonko recompose son Bureau politique

Remaniement au sommet de Pastef : Ousmane Sonko recompose son Bureau politique - 20/04/2026

Keur-Mbaye Fall sous tension : surpris en plein ébats sexuels, testés séropositifs, ils frôlent le lynchage à la Cité Poste… les dessous d’une nuit sous haute tension

Keur-Mbaye Fall sous tension : surpris en plein ébats sexuels, testés séropositifs, ils frôlent le lynchage à la Cité Poste… les dessous d’une nuit sous haute tension - 20/04/2026

Secrétariat général de l’ONU : la bataille diplomatique autour de Macky Sall s’intensifie et est porté par une vague panafricaine

Secrétariat général de l’ONU : la bataille diplomatique autour de Macky Sall s’intensifie et est porté par une vague panafricaine - 20/04/2026

Cité Mtoa : Une gendarme dégaine et ouvre le feu sur deux agresseurs et fait échouer une attaque armée à l’aube

Cité Mtoa : Une gendarme dégaine et ouvre le feu sur deux agresseurs et fait échouer une attaque armée à l’aube - 20/04/2026

Partouzes, VIH et vidéos obscènes : Linguère sous le choc d’un scandale sans précédent

Partouzes, VIH et vidéos obscènes : Linguère sous le choc d’un scandale sans précédent - 20/04/2026

Lutte contre le faux monnayage : plus de 6 milliards de faux billets saisis par les Douanes de Pikine

Lutte contre le faux monnayage : plus de 6 milliards de faux billets saisis par les Douanes de Pikine - 19/04/2026

Lamb - Ada Fass s’impose avec autorité face à Eumeu Sène et marque un tournant dans l’arène

Lamb - Ada Fass s’impose avec autorité face à Eumeu Sène et marque un tournant dans l’arène - 19/04/2026

Croissant lunaire aperçu dans plusieurs localités : la Tabaski prévue le...

Croissant lunaire aperçu dans plusieurs localités : la Tabaski prévue le... - 18/04/2026

Candidature à l’ONU : Me Aïssata Tall Sall a été reçue par Macky Sall dans ses bureaux à New York

Candidature à l’ONU : Me Aïssata Tall Sall a été reçue par Macky Sall dans ses bureaux à New York - 18/04/2026

Can-Maroc : trois des 18 supporters sénégalais libérés

Can-Maroc : trois des 18 supporters sénégalais libérés - 18/04/2026

RSS Syndication