‎Déguerpissement des berges du fleuve à Kolda : Mame Boye Diao (maire) intransigeant sur la question...

‎"Le déguerpissement aura lieu car c'est un processus lancé avant moi", voici les mots du Maire de Kolda, Mame Boye Diao face aux occupants de la berge du fleuve Casamance. D'ailleurs, lors de cette rencontre, il précise : " je ne suis mu par aucune échéance électorale sinon que pour l'intérêt des populations dont je suis le mandataire."

‎

‎Dans cette lancée, il soutient qu'il faut arrêter les polémiques autour de cette question. C'est pourquoi, il a provoqué cette rencontre avec les occupants de la berge du fleuve Casamance au niveau du Fouladou pour apporter des précisions. Dans la foulée, il estime qu'il faut accepter le débat contradictoire pour faire avancer les choses. Toutefois, le maire est "décidé à faire le déguerpissement " comme le stipule la sommation signée par la municipalité.

‎

‎

‎Et déguerpir la berge du fleuve revêt un cachet purement écologique pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais au-delà, c'est une question d'utilité publique où les intérêts crypto personnels n'ont pas leur place.

‎

‎Pour rappel, cette berge est occupée par des coiffeurs, des vulcanisateurs, des restaurateurs, des mécaniciens entre autres activités génératrices de revenus.

‎

‎Affaire à suivre...