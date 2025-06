un vaste réseau de voleurs de bétail démantelé, 144 têtes saisies par la gendarmerie

La brigade territoriale de Kael a réussi un coup de filet décisif contre un réseau de voleurs de bétail actif dans la région. À l’issue d’une opération conduite dans la nuit du 4 au 5 juin 2025, cinq (05) individus soupçonnés d’appartenir à une bande organisée ont été arrêtés.



Cette opération fait suite à l’interpellation initiale d’un homme pour vol de bétail, qui a permis aux enquêteurs d’identifier d’autres membres présumés du réseau grâce à une exploitation efficace des renseignements recueillis.



Le bilan matériel de cette intervention est impressionnant. Les gendarmes ont saisi un important cheptel composé de :

• 25 bœufs,

• 72 moutons,

• et 42 chèvres.



Les suspects seront poursuivis pour association de malfaiteurs et vol de bétail, des infractions qui connaissent une recrudescence en milieu rural à l’approche de la Tabaski.



Dans un communiqué, la Gendarmerie nationale a salué la collaboration des populations locales et réaffirmé sa détermination à protéger les biens et les personnes, particulièrement dans les zones rurales où l’élevage constitue un pilier économique.



Les enquêtes se poursuivent pour identifier d’éventuels receleurs et autres complices.