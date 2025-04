Ziguinchor : Tension entre transporteurs et mairie autour de la compagnie "Machalla Transport", un bus caillassé

L’atmosphère était particulièrement tendue ce mardi 22 avril 2025 au terrain Kénia, situé en face de l’Université de Ziguinchor. En cause, une vive contestation des conducteurs membres de l’Union des transporteurs de Ziguinchor, opposés à l’implantation de la nouvelle compagnie de transport interurbain "Machalla Transport", dirigée par Houreye Thiam Preira.



« Les chauffeurs de la gare routière de Ziguinchor nous ont bloqués sur notre propre site d'exploitation à Ziguinchor, à Kénia, en face de l'université. C'est de l'agression flagrante, mais cette fois, alhamdoulilah, les autorités locales sont en train de prendre en charge cette situation directement », avait écrit Mme Houreye Thiam Preira sur sa page Facebook, avant d'annoncer qu'un de ses bus avait été caillassé par les transporteurs.



« Un de nos bus qui coûte 100 millions vient d'être caillassé à Ziguinchor par des chauffeurs de la gare routière conduits par leur président. Cela s'est passé devant le commissaire, et la police a lancé des grenades lacrymogènes. Les clients et nos employés ont voulu répliquer, mais nous les avons dissuadés. Nous sommes convaincus que le Sénégal est un État de droit et que la loi prévaudra. Donc, nous prenons acte », a-t-elle réagi face à la situation.



En colère, les transporteurs de Ziguinchor dénoncent une « concurrence déloyale » qu'ils imputent à la mairie. « Nous n’avons pas été informés de l’arrivée de cette nouvelle compagnie, ce qui a été source de frustration. La responsable de cette entreprise a été reçue par le gouverneur, mais nous, acteurs du secteur, avons été tenus à l’écart. Or, les gares privées sont bel et bien reconnues au Sénégal, mais à certaines conditions qui doivent être respectées. Malheureusement, dans ce cas précis, nous constatons un manquement. Nous estimons que la mairie a une part de responsabilité dans cette situation. En conséquence, nous avons décidé de suspendre le paiement des taxes communales tant que cette situation perdure », a martelé le président des transporteurs de Ziguinchor.