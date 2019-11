Ziguinchor / Hôpital de la Paix : Les travailleurs brandissent un préavis de grève pour mi-décembre

Les travailleurs de l’hôpital de la paix de Ziguinchor sont dans la rue. En lieu et place d’une marche, les blouses blanches de cette structure hospitalière de Ziguinchor ont fait face à la presse pour dénoncer la situation de l’hôpital. Cette fois-ci c’est Youba Coly, Sg du Syntras de cet hôpital qui a porté la voix des travailleurs lors du sit-in organisé ce mercredi matin. Dans son discours, il a cité les maux dont souffre l’hôpital : plusieurs mois d’arriérés de prime de fonction, de transport, d’harmonisation et le non-versement de leurs cotisations à l’Ipres. Un chapelet de doléances qui fait trainer la structure hospitalière. Une manne financière que seul l’administration est en mesure d’en donner le montant exact.



Selon Youba Coly, « l’hôpital traine des dettes à ses fournisseurs. C’est pourquoi, se basant sur ces impairs notés ci haut, nous indexons une gestion nébuleuse du directeur et nous envisageons d’aller en grève en mi-décembre. » Ainsi menace le syndicaliste qui semble être déterminé à aller jusqu’au bout...