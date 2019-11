Viol et pédophilie : Les coupables encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Le Sénégal vient de durcir les peines prévues contre les auteurs de viols et/ou de pédophilie. L'Etat a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal avec des chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie et des sanctions pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est ce qu'a annoncé le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre 2019.