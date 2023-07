Une intervention militaire au Niger serait "une déclaration de guerre" au Burkina Faso et au Mali (communiqué conjoint)

Une intervention militaire au Niger pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum, renversé par un putsch, serait considérée comme "une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali", indique lundi un communiqué conjoint des gouvernements de Ouagadougou et Bamako.



Les deux gouvernements, eux-mêmes issus de coups d'Etat, "avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s’assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali", au lendemain d'une menace d'usage de "la force" par les dirigeants ouest-africains réunis à Abuja, la capitale du Nigeria.