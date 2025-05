UNIVERSITÉ DE BAMBEY - Poussés à bout, les étudiants décrètent une grève illimitée et demandent à tous de rentrer chez soi

Au terme d’une journée compliquée durant laquelle l’écrasante majorité des étudiants n’a guère eu droit au déjeuner (certains d’entre eux ayant renversé les repas), une décision sans appel a été prise par la Coordination des amicales d’UFR de l’Université Alioune Diop de Bambey (ECOMIJ, SATIC, SDD). En effet, elle vient de décréter une grève illimitée et d’inviter les étudiants à rentrer chez eux jusqu’à nouvel ordre, non sans signaler « son indignation totale face à la situation ».



Dans des communiqués précédents signés par Mouhamed Maleyni Lô, Alpha Oumar Diallo et Talla Ndiaye, la coordination avait déjà menacé, puis mis à exécution, des mesures de cessation des activités pédagogiques depuis le 7 mai 2025, en plus du maintien du boycott du paiement des loyers des étudiants.



Cette décision faisait suite à une rencontre avec les autorités universitaires, au cours de laquelle les représentants étudiants avaient exprimé leur frustration face à l’absence de mesures concrètes concernant deux revendications majeures : le rétablissement du réseau Wi-Fi au sein du campus social, la stabilisation du service de restauration du restaurant Europe, qui fait face à des dysfonctionnements, l’ouverture des nouveaux bâtiments, etc.



Les leaders étudiants dénoncent ainsi, à travers cette décision, « l’inaction des autorités et appellent à une réponse rapide pour améliorer les conditions de vie sur le campus ».



Il reste à savoir si les étudiants suivront ce mot d’ordre. Du côté des autorités, on invite ces derniers à prendre leurs responsabilités, étant entendu que les cours se poursuivront dès lundi."