Transport du personnel enseignant : L'Opération rentrée démarre pour Thiès et Diourbel.

Plus de 15.000 enseignants seront transportés d'ici à 5 jours pour rejoindre les régions de Thiès et de Diourbel. Cette opération de transport du personnel enseignant qui a démarré cet après-midi au terminus Liberté 5, rentre dans le cadre du bon démarrage pour la rentrée scolaire du 2 juin prochain. Selon les ministres Oumar Youm et Mamadou Talla, tous les enseignants vont rejoindre leur lieu de travail dans le respect des mesures barrières.

Les enseignants ont massivement répondu présents à l’appel du chef de l’Etat Macky Sall. Ils ont témoigné de leur patriotisme et leur amour de leur travail, raison pour laquelle ils se sont mobilisés pour rallier leurs localités afin de démarrer les cours.