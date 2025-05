Tragédie en mer aux Saint-Vincent-et-les-Grenadines : Onze corps et des papiers maliens retrouvés après l'échouement d'une pirogue

Un événement tragique secoue l'archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Le site Guadeloupe.franceAntilles a rapporté que, ce lundi 26 mai 2025, des restes humains et des documents maliens ont été découverts à bord d'une embarcation échouée dans la zone de Little Bay, Cherry Hill, sur l'île de Canouan.



La police locale a confirmé, via sa page Facebook officielle, la présence des corps de onze personnes dans un état avancé de décomposition. Plusieurs papiers, apparemment originaires du Mali, ont également été retrouvés à bord de l'embarcation.



Une enquête est en cours, menée « en étroite collaboration avec des partenaires régionaux et internationaux », afin de déterminer l'origine de la pirogue et l'identité exacte des victimes.



Ce drame fait écho à une tragédie similaire survenue il y a quelques mois. En août 2024, 14 cadavres avaient été découverts dans une embarcation aux îles de la Dominique. D'après les objets et indices retrouvés, il s'agissait de corps de Sénégalais et de Mauritaniens, qui se seraient probablement perdus lors de leur traversée vers les îles Canaries.