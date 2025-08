Touba – Aïda Mbodj annonce une solution plus efficace pour la vidange des fosses en prélude au Magal

Fidèle à sa tradition à l’approche du Grand Magal de Touba, Aïda Mbodj, Déléguée générale à la DER (Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide), s’est rendue dans la cité religieuse pour rencontrer le Khalife général des Mourides. Elle dira avoir voulu sacrifier à une tradition et surtout présenter un projet novateur en matière d’assainissement.



Face aux difficultés récurrentes liées à la vidange des fosses septiques durant le Magal, Aïda Mbodj a, en effet, annoncé une initiative qui pourrait transformer la gestion de l’assainissement à Touba. « Nous venons d’effectuer notre traditionnelle visite de la DER. Cela a été une visite très fructueuse. Nous avons des projets à venir et nous reviendrons à Touba en fin de semaine prochaine. »



Elle a précisé qu’un projet structurant sera mis en œuvre dès cette édition 2025 du Magal, en collaboration avec les autorités locales: « Je vais rencontrer Serigne Sidy Mbacké, premier adjoint au maire, pour étudier les modalités de mise en œuvre. La DER accompagne les pouvoirs publics, mais elle se soucie aussi des besoins concrets des populations. »



Madame Mbodj n’a pas manqué de souligner les limites du système actuel: « Chaque année, à l’approche du Magal, des camions de vidange, parfois inappropriés, déversent une partie de leur contenu en cours de route. C’est une situation regrettable qui nuit à la salubrité de la ville. ». Elle a ainsi annoncé son intention de revenir dans la semaine pour *affiner la stratégie et opérationnaliser le projet, en vue d’une solution durable.



En marge de sa visite officielle, Aïda Mbodj a également rencontré plusieurs chefs religieux de Touba, témoignant de son attachement à la dimension spirituelle du Magal. Elle a terminé son périple chez Sokhna Baly Mountakha, renforçant ainsi les liens entre les institutions étatiques et les autorités religieuses.