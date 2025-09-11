Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles "orientations" et des "interdictions" dans les écoles pour la prochaine rentrée

Le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy et son collègue des forces armées, le général Birame Diop, ont co-présidé aujourd'hui la cérémonie de remise officielle de matériel scolaire aux autorités académiques pour la prochaine rentrée.

À cette occasion, le ministre de l'éducation nationale a tenu à adresser un message fort aux enseignants : "Je leur demande au nom du chef de l’État, au nom de la nation, au nom du futur de l'Afrique, de continuer à accompagner ces enfants, continuer encore à accompagner l'école et avec beaucoup d'ouverture....c'est l'entrant essentiel pour s'ouvrir parce que le monde est en train de changer....à ces enseignants beaucoup de compassion, à ces enseignants beaucoup d'ouverture, le monde est en train de changer. Et nous avons la redoutable mission d'accompagner les enfants à comprendre ces enjeux", a-t-il déclaré.

Moustapha M. Guirassy a également annoncé pour la prochaine rentrée, les mesures qui seront prises en terme d'orientation et notamment d'interdictions dans les écoles. "Il y a beaucoup d'autres entrants surtout le numérique, nous en parlons dans trois, quatre jours. Nous parlons de ce que nous sommes en train de faire, ce que nous allons faire pour cette rentrée scolaire. Il y a d'autres entrants en terme d'orientation, d'interdiction, désormais dans les écoles par rapport à l'utilisation peut-être de certains objets, je ne veux pas aller plus loin parce que nous devons finaliser...Mais il y a pas mal d'entrants par rapport à l'environnement d'apprentissage". "Ce que désormais nous voulons comme type d'école. Nous reviendrons donc vers ces enseignants, vers les parents, vers les acteurs pour partager ces nouvelles orientations[...], a-t-il conclu.