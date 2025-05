Thiès-Takhikao : Entre vol à l'arraché et consommation de drogues, les populations tirent la sonnette d'alarme

À Takhikao (Thiès), les populations ont décidé de monter au créneau pour décrier l'insécurité qui sévit dans ce quartier. « Notre quartier vit des moments sombres. Il est en train de devenir un véritable carrefour de jeunes qui s'adonnent à l'utilisation de la drogue. Entre le premier et le deuxième pont, et même au-delà, les arrêts Jakarta sont des lieux privilégiés des consommateurs de chanvre indien », a déclaré un habitant sous couvert d'anonymat.



À cela s’ajoute le vol à l'arraché, devenu très fréquent dans ce quartier, notamment sur la route nationale, à l'approche des fêtes. Selon les habitants de ce quartier, il est temps de mener des actions dissuasives pour éteindre le feu. « Si nous restons sans réaction devant ces faits avérés et répétitifs, les conséquences d'une plus large prolifération de l'usage de la drogue et de la délinquance n'épargneront pas nos enfants et petits-enfants. »



Aujourd'hui, les autorités municipales, administratives et religieuses, ainsi que les professionnels de la sécurité, sont invités à faire en sorte que ce phénomène complexe soit éradiqué pour redonner à ce quartier son lustre d'antan, sa quiétude et son caractère de quartier modèle.