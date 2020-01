Thiès : "Soyez soudés pour ne former qu'un seul bloc pour l'atteinte de nos objectifs!" (Habib Niang)

Les jeunes du mouvement "And Suxali Sénégal akk Habib Niang ont organisé une rencontre pour présenter le bureau de la nouvelle équipe dirigeante après le changement de président à la tête de la jeunesse. À l'instar des groupements de femmes du mouvement, les jeunes aussi ont sillonné, tous les quartiers de la zone Nord pour massifier le mouvement en vulgarisant les nombreuses actions que le président Habib Niang fait pour les populations de la zone Nord et environs.



À l'entame de son propos, le leader du mouvement And Suxali Sénégal a félicité toute l'assistance et a réitéré son dévouement pour le bien-être de la population qui est sa seule préoccupation. "À chaque fois que je dois rencontrer ma jeunesse, j'éprouve une fierté car vous m'êtes cher. C'est la raison pour laquelle, je fais tout mon possible pour que vous soyez dans de bonnes conditions afin que nous puissions travailler ensemble. Je fais la politique pour contribuer au développement socio-économique de mon terroir. Mais pas pour me servir de la population dans le but d'atteindre quelque privilège que ce soit", a laissé entendre Habib Niang. Il y a quelques semaines, continue-t-il, je suis allé à la rescousse des étudiants Thiessois de Dakar et ceux de Bambey.



"La vie estudiantine est très difficile. Quand ils sont venus me voir, j'ai répondu favorablement à leur requête et en retour, ils se sont engagés à adhérer dans le mouvement pour apporter leur contribution dans le combat que nous menons. Ce que je vous confie, c'est que vous soyez soudés pour ne former qu'un seul bloc pour l'atteinte de nos objectifs ", a-t-il suggéré.

Le président de la coordination des étudiants de Médina Fall, Moussa Souané, a parlé au nom des étudiants pour rappeler l'importance du geste du leader de "And Suxali Sénégal akk Habib Ninag".



"Ce que le président Habib Niang vient de faire, il l'a fait pour nos parents, car aujourd'hui nos parents vont dormir tranquille, leurs enfants sont dans de bonnes conditions et ont une chance de réussir. Et cette réussite c'est grâce à monsieur Niang qui a mis à notre disposition une villa et des denrées. S'il y'a un homme qui se soucie des femmes, c'est bien le président du mouvement And Suxali Sénégal, parce que son geste a enlevé une épine au pied de nos mamans qui sont tout le temps inquiètes pour notre avenir".



L'association des tailleurs de Diakhao et le mouvement de jeunesse entre autres, ont rejoint le mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang". En effet, ces derniers sont convaincus par la politique socio-économique et la vision du leader Habib Niang pour le bien-être commun des Thiessois.