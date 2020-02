Thiès : Serigne Boubacar Ndiéguène choisit "And Suxxali Sénégal" de Habib Niang pour son baptême politique.

Le leader de "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, peut encore compter sur l'appui d'un allié de taille au quartier Keur Mame El Hadj, avec l'arrivée de Serigne Boubacar Ndiéguène qui a fait son entrée en politique. En effet, le fils de la famille Ndiéguène a déposé ses baluchons dans "And Suxxali Sénégal" à cause, dit-il, l'engagement de Habib Niang qui ne ménage aucun effort pour venir en aide aux populations, chaque fois qu'il est sollicité. Devant une forte mobilisation, Habib Niang a réitéré toute sa détermination à se mettre au service des populations. Il a décidé par la même occasion de prendre à son compte la charge médicale d'une fille atteinte d'une maladie dermatologique qui l'empêche de poursuivre ses études. Aussi, une consultation gratuite de deux jours, a été offerte, aux populations du quartier Keur Mame El Hadj, ce week-end, par le leader de "And Suxxali Sénégal".