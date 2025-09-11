Thiès / Remise de matériel scolaire : "Beaucoup d'études[...]ont montré que toutes les populations dont le niveau d'éducation est élevé, ont tendance à être moins enclines à utiliser la violence" (Général Birame Diop).


Sur invitation du ministre de l'éducation nationale qui a sollicité les moyens logistiques de l'armée pour le transport des entrants scolaires, le ministre des forces armées, le général Birame Diop, a pris part aujourd'hui à Thiès à la cérémonie de remise de ces fournitures scolaires destinés aux établissements de la cité du rail.
 
 
Lors de son allocution, le général Birame Diop a magnifié l'étroite collaboration entre les deux ministères au service de l'éducation. Le ministre des forces armées est d'ailleurs revenu sur l'importance de promouvoir l'éducation pour garantir la sécurité. "Les deux ministères ont le devoir de travailler ensemble parce que je le dis souvent à mes camarades des forces armées, nous qui sommes responsables de la sécurité, nous qui sommes les techniciens de la sécurité, nous avons le devoir d'aider à améliorer les conditions d'éducation parce que beaucoup d'études qui sont disponibles même dans l'internet, ont montré de manière indéniable que toutes les populations dont le niveau d'éducation est élevé, ont tendance à être moins enclines à utiliser la violence comme mode de règlement de leurs conflits", a-t-il laissé entendre.
 
Le général Birame Diop de poursuivre : "Donc, nous qui sommes responsables de la sécurité, nous avons intérêt à ce que nos populations soient éduquées parce que la conséquence positive c'est qu'elles ne seront pas enclines à utiliser la violence comme mode de règlement de leurs conflits"...
Jeudi 11 Septembre 2025
Moussa Fall



