Thiès / Législatives : Les femmes, les jeunes et les personnes du 3ème âge collectent 22 500 parrainages pour Habib Niang.

Les mouvements de femmes et les jeunes du responsable apériste Habib Niang ont remis respectivement 15 000 et 5 000 parrainages à leur leader. À cela s'ajoutent les 2 500 parrainages concoctés par des sages et personnes du troisième âge qui soutiennent Habib Niang.



Au total, les partisans du responsable apériste ont collecté 22 500 parrainages en moins de deux semaines. Le coordonnateur des jeunes Younouss Diatta en a profité pour inviter le Président Macky Sall à porter son choix pour ces législatives sur le leader Habib Niang pour sa constance et son engagement auprès des populations.



Habib Niang a quant à lui remercié ses militants et sympathisants avant de les encourager à continuer à mouiller le maillot pour ces prochaines législatives...