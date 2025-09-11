Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale

La section SAES de l'Ensa de Thiès a décrété, à partir d'aujourd'hui, 72 heures de grève totale. Le débrayage de ce matin a été largement suivi par ses membres.

Ainsi, le syndicat fustige l'absence de dispositifs structurels mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur en dépit des multiples alertes, des démarches officielles et des mouvements de grève.

"Depuis février 2024, nous avons adressé au MESRI plusieurs correspondances dont l'organisation des élections, la mise en place des organes de gouvernance, l'affectation d'un agent comptable particulier, l'insuffisance de budget alloué, la passation de services et l'omission de l'Ensa dans le décret de répartition des services", a déclaré le Dr Mamadou Moustapha Mbaye, le secrétaire général de ladite section.

La section SAES de l'Ensa exige ainsi l'organisation immédiate des élections aux postes de directeur, de directeur des études et des chefs de département conformément au décret 20/23, 23/04, l'affectation sans délai au sein de l'école d'un agent comptable particulier, l'installation effective du conseil d'administration de l'Ensa, etc...