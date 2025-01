Thiès - Examen de fin de formation : les maîtres d'éducation physique et sportive à l'assaut du diplôme CAPCEM- EPS

À l'instar des autres régions, Thiès (CNEPS) a abrité pendant 14 mois, la formation des maîtres d'éducation physique et sportive pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de Professeur d'éducation physique et sportive (BAC+2).

Les maîtres d'éducation physique et sportive à l'assaut du diplôme CAPCEM-EPS

Ainsi, les épreuves qui ont débuté depuis 3 jours, ont été clôturées ce jeudi 16 janvier 2025. L'évaluation a porté sur des sujets de synthèse en sciences humaines et sociales, des sujets en connaissances professionnelles, administratives, les langues et techniques de communication, etc...

Les participants sont au nombre de 377 candidats sur l'ensemble du territoire national répartis dans 6 centres. Et ceux qui seront admis, vont passer de la hiérarchie B4 à la hiérarchie B2 (grade de professeur), a fait savoir Papa Ousmane Fall, le coordinateur de la formation du CAPCEM-EPS...