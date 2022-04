Thiès / Concours régional de récital de Coran : Cheikh Ahmed Saloum Dieng rend un vibrant hommage à Serigne Mourtalla Mbacké.

La 29ème édition du concours régional de récital de Coran a vécu au stadium Lat Dior dans la cité du rail. En effet, cette présente édition avait pour parrain le 7 ème khalife de Thiénaba, Serigne Cheikh Tidiane Seck et Sokhna Astou Kounta Binetou, fille de Serigne Mame Bou Mohamed Kounta de Ndiassane, était la marraine.



Les représentants du parrain et de la marraine ont tour à tour magnifié cette marque de sympathie du président du Forum Islamique pour la paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, par ailleurs coordonnateur du concours à leur endroit.



Le ministre de l'artisanat, le Docteur Pape Amadou Ndiaye, pour sa part, a magnifié cette initiative de Cheikh Ahmed Saloum Dieng qui contribue à faire face aux défis majeurs pour le développement. Cheikh Ahmed Saloum Dieng a également saisi l'occasion pour remercier le Président Macky Sall pour toutes les actions qu'il est en train de mener au nom de toutes les confréries religieuses, avant de rendre un vibrant hommage à Serigne Mourtalla Mbacké dont les prières ont permis de perpétuer cette initiative au fil des ans.



À rappeler que de petits fils de Serigne Mourtalla Mbacké, le ministre de l'économie numérique Yankhoba Diattara et Serigne Khadim Lô "Gaydel" ont répondu présent à ce grand événement annuel.