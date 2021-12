Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications Yankhoba Diattara a invité les élèves à une utilisation efficiente et optimale du numérique pour apprendre, découvrir le monde et stimuler leur l'esprit de créativité. Dans ce sillage, il prévoit d'initier un prix de l'innovation et de la créativité entre les différents établissements scolaires de la cité du rail.



C'était lors de la cérémonie de remise d'équipement, de matériel informatique aux établissement scolaires et lycées de la cité du rail. S'agissant de l'importance et de la montée fulgurante du numérique au Sénégal, Yankhoba Diattara compte travailler pour l'atteinte des ODD, conformément à la volonté du Chef de l’État.



"Au Sénégal le taux de pénétration internet est estimé, aujourd'hui à 92,9% avec un nombre d'abonnés national, selon des statistiques de juin 2021 fournies par l'Artp, qui s'élève à 15 418 000 58. À la date du 30 juin 2021, le compteur d'abonnés aux mobiles est de 19 667 000 613 soit un taux de pénétration de 117,73 %. Ce qui présente une forte et croissante dépendance de nos jeunes aux téléphones mobiles, à internet et aux Tic pour apprendre, pour jouer, communiquer et interagir" relève-t-il.



Ajoutant que "d'après certaines sources, 41% des utilisateurs d'intérêt au Sénégal ont au moins 15 ans. Pour dire selon lui, que l'utilisation du numérique à un caractère primordial et peuvent permettre d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies. C'est à cet effet que le Président Macky Sall, dans son programme quinquennat 5.3.5, a consacré la société numérique inclusive comme une 3 ème initiative présidentielle avec l'ambition de promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation.



À ce titre, fera-t-il noter, le Sénégal a mis en place, la stratégie "Sénégal numérique 2025" qui a pour objectif "un numérique pour tous et pour tous les usagers au Sénégal", avec un secteur privé innovant dans un écosystème performant".