Thierno Bocoum au gouvernement : « Ils ont des objectifs budgétaires, rien que pour maintenir leur fonctionnement! »

Dans une vidéo faite ce dimanche après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, le président du mouvement AGIR Les Leaders a ouvertement critiqué le régime en place. Thierno Bocoum a en effet rejeté le plan de redressement économique et social du gouvernement, jugeant « impertinent » le fait de faire recours à la mobilisation de ressources .







Une option qui privilégie la participation citoyenne à travers des taxes et impôts tirés du contribuable. Pour l’ancien député, « ceci n’est une option que pour maintenir le fonctionnement du gouvernement. Mais pas pour financer des projets structurants et d’envergure ». Une option aussi que Thierno Bocoum a balayé d’un revers de main car, ne permettant qu’à l’Etat de fonctionner selon ses besoins.







Par ailleurs, Thierno Bocoum insiste sur la rationalisation des dépenses qui, selon lui, n’a pas encore vu le bout du tunnel. « Une rationalisation qui tarde à se concrétiser car la volonté n’y est pas et la vision, pas au rendez-vous », a-t-il regretté.

