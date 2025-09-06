Thiadiaye en larmes : une mère, ses deux enfants et deux proches périssent dans un accident à Mbour


La commune de Thiadiaye est sous le choc. Un tragique accident survenu ce vendredi à la sortie de Mbour, à hauteur de Keur Balla Lo, a coûté la vie à cinq personnes d'une même famille.

Selon des informations exclusives recueillies par Dakaractu Mbour, les victimes sont toutes originaires de Thiadiaye. Il s'agit d'une mère de famille, de deux de ses enfants, d'un vacancier et du beau-frère du mari de la défunte.

Le drame s’est produit lorsqu’un camion en provenance de Kaolack est violemment entré en collision avec leur véhicule. L’impact a été si violent que les cinq passagers sont décédés sur le coup.

À Thiadiaye, c’est la désolation. Parents, proches, amis et voisins sont plongés dans une profonde tristesse. La commune entière pleure ses fils et filles brutalement arrachés à la vie.

Les forces de l’ordre et les équipes de secours sont encore sur place pour sécuriser la zone, évacuer les corps et réguler la circulation.

Dakaractu Mbour reviendra avec plus de détails sur ce drame qui endeuille Thiadiaye et toute la Petite-Côte.
