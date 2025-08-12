Tentative de fraude “Sim swap” déjouée à la Sonatel : un entrepreneur arrêté, un complice en fuite


Tentative de fraude “Sim swap” déjouée à la Sonatel : un entrepreneur arrêté, un complice en fuite

Une opération rapide et efficace a permis de déjouer ce qui aurait pu devenir un véritable scandale national. Selon les informations recueillies, Babacar Diop, entrepreneur de 38 ans, a été arrêté en flagrant délit le 7 août à l’agence Sonatel de Guédiawaye, alors qu’il tentait une fraude dite « Sim swap » – une méthode sophistiquée permettant à des escrocs de s’approprier la carte SIM d’un abonné afin de prendre le contrôle de ses comptes bancaires et services numériques.

 

Ce jour-là, muni de faux documents d’une qualité remarquable, Babacar Diop cherchait à obtenir une carte SIM au nom d’un certain Ch… Ndao. Mais la vigilance d’un agent de la Sonatel a changé le cours de l’histoire. Reconnaissant des signes déjà vus lors de deux tentatives similaires à Keur Massar et Rufisque, le chef d’agence O. Keïta a immédiatement alerté la police, dont les locaux se trouvent à moins de 200 mètres.

 

Quelques minutes plus tard, une équipe procédait à l’interpellation de Babacar Diop. Sur lui, les policiers ont trouvé plusieurs faux papiers, deux téléphones portables et des documents suspects. Placé en garde à vue, le suspect a admis travailler avec un certain “Trinidy”, un ressortissant marocain opérant lui aussi dans un centre d’appel et soupçonné d’être le cerveau du réseau.

 

Diop explique avoir reçu de Trinidy les documents de P.J.P. Chollet et de Ch… Ndao, croyant agir dans le cadre d’une collaboration légitime. Il reconnaît également avoir inséré la carte SIM de M. Chollet dans son téléphone, en attendant un code de validation, avant de la retirer par crainte d’éveiller des soupçons.

 

Lors de la tentative à Guédiawaye, un agent lui avait indiqué qu’il allait appeler Ch… Ndao pour vérification. Immédiatement, Diop a informé Trinidy de se faire passer pour ce dernier au téléphone. Quant à la carte nationale d’identité au nom de Yancouba Mendy, il prétend l’avoir « ramassée dans la rue ».

 

Des victimes qui échappent de peu au pire

M. Chollet, domicilié à Saly, a évité un retrait frauduleux de 10 millions de FCFA grâce à l’intervention rapide de sa banque. Il ne souhaite pas porter plainte. De son côté, Ch… Ndao, dont la ligne téléphonique a failli être détournée, témoigne :

« Savoir que quelqu’un peut prendre le contrôle de votre numéro avec de faux papiers est terrifiant un avertissement pour tout le pays

Pour la police comme pour la Sonatel, cette affaire illustre l’urgence de renforcer la sécurité des procédures : mise en place de contrôles biométriques, double validation systématique avec le titulaire, et meilleure formation du personnel face aux faux documents sophistiqués.

 

Babacar Diop a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye le lundi 11 août, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation d’identité, tentative de vol et accès frauduleux à un système informatique. L’enquête se poursuit pour retrouver Trinidy, toujours en fuite, et démanteler un réseau qui menace désormais la sécurité numérique de tout le Sénégal.

Autres articles
Mardi 12 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba

MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba - 12/08/2025

Affaire de démolition de bâtiment à Ziguinchor : dix agents municipaux déférés, une forte mobilisation devant le parquet

Affaire de démolition de bâtiment à Ziguinchor : dix agents municipaux déférés, une forte mobilisation devant le parquet - 12/08/2025

Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra

Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra - 12/08/2025

MAC de Linguère / Magal 2025 : Un bœuf offert aux détenus pour la célébration

MAC de Linguère / Magal 2025 : Un bœuf offert aux détenus pour la célébration - 12/08/2025

Drame à Thiès : La mise en cause déférée au parquet...elle fera face au procureur d'un moment à l'autre

Drame à Thiès : La mise en cause déférée au parquet...elle fera face au procureur d'un moment à l'autre - 12/08/2025

Drame à Maka Colibantang : un homme souffrant de troubles mentaux tue son petit frère de 4 ans d’un coup de hache

Drame à Maka Colibantang : un homme souffrant de troubles mentaux tue son petit frère de 4 ans d’un coup de hache - 12/08/2025

Colère de la mer, détresse des côtes : Le députe-Maire Abdou Karim Sall sonne l’alerte et réconforte les sinistrés

Colère de la mer, détresse des côtes : Le députe-Maire Abdou Karim Sall sonne l’alerte et réconforte les sinistrés - 12/08/2025

Kaolack/Ndorong : Deux individus arrêtés pour trafic de drogue à Boustane

Kaolack/Ndorong : Deux individus arrêtés pour trafic de drogue à Boustane - 12/08/2025

Produits locaux vs importés : un contraste marqué

Produits locaux vs importés : un contraste marqué - 12/08/2025

Alimentation : flambée spectaculaire des légumes en juillet 2025

Alimentation : flambée spectaculaire des légumes en juillet 2025 - 12/08/2025

Kaolack : Arrestation d’un individu avec 2 kg de chanvre indien

Kaolack : Arrestation d’un individu avec 2 kg de chanvre indien - 12/08/2025

Burkina: prison à vie pour 13 personnes impliquées dans des

Burkina: prison à vie pour 13 personnes impliquées dans des "actes de terrorisme" - 12/08/2025

Nigeria: l’armée a tué plus de 100

Nigeria: l’armée a tué plus de 100 "bandits", selon un rapport d’experts - 11/08/2025

Guinée: l'opposition appelle à des manifestations contre la junte à partir du 5 septembre

Guinée: l'opposition appelle à des manifestations contre la junte à partir du 5 septembre - 11/08/2025

Côte d'Ivoire: plusieurs membres du parti de Gbagbo inculpés pour

Côte d'Ivoire: plusieurs membres du parti de Gbagbo inculpés pour "acte terroriste" - 11/08/2025

Coopération sino-sénégalaise : échanges amicaux entre la délégation du Shandong et l’Association des anciens étudiants Sénégalais en Chine

Coopération sino-sénégalaise : échanges amicaux entre la délégation du Shandong et l’Association des anciens étudiants Sénégalais en Chine - 11/08/2025

Fiscalité à outrance : Une deuxième fracture commise par le PM ( CDS)

Fiscalité à outrance : Une deuxième fracture commise par le PM ( CDS) - 11/08/2025

Kolda : Le Magal de Touba ralentit l’activité économique locale

Kolda : Le Magal de Touba ralentit l’activité économique locale - 11/08/2025

Commune de Kaolack- inondations à Thioffack: Une quarantaine de maisons sous les eaux, les habitants dans le désarroi

Commune de Kaolack- inondations à Thioffack: Une quarantaine de maisons sous les eaux, les habitants dans le désarroi - 11/08/2025

Suppression des bourses familiales, dette cachée… : La CDS charge les nouvelles autorités

Suppression des bourses familiales, dette cachée… : La CDS charge les nouvelles autorités - 11/08/2025

Economie du pays, chômage : La CDS condamne l’arrêt des chantiers et les licenciements dans le secteur du bâtiment

Economie du pays, chômage : La CDS condamne l’arrêt des chantiers et les licenciements dans le secteur du bâtiment - 11/08/2025

États-Unis : Un jeune immigré sénégalais tué par balle lors d’une tentative de vol

États-Unis : Un jeune immigré sénégalais tué par balle lors d’une tentative de vol - 11/08/2025

Plan de redressement économique : La CDS dénonce les attaques du nouveau régime et la situation catastrophique des finances publiques

Plan de redressement économique : La CDS dénonce les attaques du nouveau régime et la situation catastrophique des finances publiques - 11/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom: La commune de Orefonde plaide la libération du fils du Bossea

État de santé précaire de Farba Ngom: La commune de Orefonde plaide la libération du fils du Bossea - 11/08/2025

MAGAL 2025 – Le message poignant de Serigne Ousmane à l’endroit des sinistrés:

MAGAL 2025 – Le message poignant de Serigne Ousmane à l’endroit des sinistrés: "Celui qui nous réunit ici a aussi beaucoup souffert, loin des siens" - 10/08/2025

Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres

Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres - 10/08/2025

Magal Touba 2025 : Le DG de la Lonase, Toussaint Manga reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké

Magal Touba 2025 : Le DG de la Lonase, Toussaint Manga reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké - 10/08/2025

Pikine : Un homme poignardé à mort par des inconnus

Pikine : Un homme poignardé à mort par des inconnus - 10/08/2025

Thierno Bocoum au gouvernement : « Ils ont des objectifs budgétaires, rien que pour maintenir leur fonctionnement! »

Thierno Bocoum au gouvernement : « Ils ont des objectifs budgétaires, rien que pour maintenir leur fonctionnement! » - 10/08/2025

MAGAL 2025- Lamine Niang ( Dg du Soleil) reçu par le Khalife général prône la préservation de l’héritage spirituel de Bamba

MAGAL 2025- Lamine Niang ( Dg du Soleil) reçu par le Khalife général prône la préservation de l’héritage spirituel de Bamba - 10/08/2025

RSS Syndication