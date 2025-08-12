Tentative de fraude “Sim swap” déjouée à la Sonatel : un entrepreneur arrêté, un complice en fuite

Une opération rapide et efficace a permis de déjouer ce qui aurait pu devenir un véritable scandale national. Selon les informations recueillies, Babacar Diop, entrepreneur de 38 ans, a été arrêté en flagrant délit le 7 août à l’agence Sonatel de Guédiawaye, alors qu’il tentait une fraude dite « Sim swap » – une méthode sophistiquée permettant à des escrocs de s’approprier la carte SIM d’un abonné afin de prendre le contrôle de ses comptes bancaires et services numériques.







Ce jour-là, muni de faux documents d’une qualité remarquable, Babacar Diop cherchait à obtenir une carte SIM au nom d’un certain Ch… Ndao. Mais la vigilance d’un agent de la Sonatel a changé le cours de l’histoire. Reconnaissant des signes déjà vus lors de deux tentatives similaires à Keur Massar et Rufisque, le chef d’agence O. Keïta a immédiatement alerté la police, dont les locaux se trouvent à moins de 200 mètres.







Quelques minutes plus tard, une équipe procédait à l’interpellation de Babacar Diop. Sur lui, les policiers ont trouvé plusieurs faux papiers, deux téléphones portables et des documents suspects. Placé en garde à vue, le suspect a admis travailler avec un certain “Trinidy”, un ressortissant marocain opérant lui aussi dans un centre d’appel et soupçonné d’être le cerveau du réseau.







Diop explique avoir reçu de Trinidy les documents de P.J.P. Chollet et de Ch… Ndao, croyant agir dans le cadre d’une collaboration légitime. Il reconnaît également avoir inséré la carte SIM de M. Chollet dans son téléphone, en attendant un code de validation, avant de la retirer par crainte d’éveiller des soupçons.







Lors de la tentative à Guédiawaye, un agent lui avait indiqué qu’il allait appeler Ch… Ndao pour vérification. Immédiatement, Diop a informé Trinidy de se faire passer pour ce dernier au téléphone. Quant à la carte nationale d’identité au nom de Yancouba Mendy, il prétend l’avoir « ramassée dans la rue ».







Des victimes qui échappent de peu au pire



M. Chollet, domicilié à Saly, a évité un retrait frauduleux de 10 millions de FCFA grâce à l’intervention rapide de sa banque. Il ne souhaite pas porter plainte. De son côté, Ch… Ndao, dont la ligne téléphonique a failli être détournée, témoigne :



« Savoir que quelqu’un peut prendre le contrôle de votre numéro avec de faux papiers est terrifiant un avertissement pour tout le pays

