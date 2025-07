Tensions politiques : Mohamed Moustapha Diagne dénonce l’agitation politique et appelle à la responsabilité

Dans une déclaration ferme, Mohamed Moustapha Diagne, coordonnateur national de la coalition DJONE, s’est exprimé avec vigueur sur la situation politique actuelle au Sénégal. Il critique ouvertement les agissements de certains acteurs politiques, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, tout en rappelant le cadre constitutionnel.



Selon M. Diagne, « ce que Sonko et Diomaye ont conclu comme pacte ne peut en aucun cas engager les institutions de la République ». Il rappelle que le Président Bassirou Diomaye Faye, en fonction jusqu’en 2029, est le seul dépositaire du suffrage universel et doit respecter son serment en assumant pleinement ses responsabilités.



Le coordonnateur dénonce également les débats publics autour de la répartition des pouvoirs et les déboires judiciaires de certains leaders, les qualifiant d’« indécents » et révélateurs d’une « insouciance intolérable du gouvernement face aux priorités du pays ». Il cite notamment les difficultés économiques majeures que traverse le Sénégal : inflation galopante, chômage, faillites d’entreprises, insatisfaction des paysans, suspension des bourses familiales pour des centaines de milliers de familles, et un endettement préoccupant.



Mohamed Moustapha Diagne interpelle directement le Président et le Premier ministre, les invitant à cesser « ce jeu dangereux » qui pourrait plonger le pays dans l’instabilité, surtout dans un contexte régional marqué par la menace terroriste. Il leur demande de « se mettre au travail » en respectant leurs engagements, en libérant les détenus politiques et les journalistes, et en arrêtant « de s’en prendre injustement à la presse ».



Pour conclure, il avertit : « Votre état de grâce est terminé, il ne vous reste pas beaucoup de temps. »