Technologie : WhatsApp cessera de fonctionner sur des millions de téléphones à partir du 1er février.

Des millions de téléphones ne prendront, bientôt, plus en charge WhatsApp en raison d'une mise à jour majeure avec l'application de messagerie populaire. Et cela à partir du 1e février prochain, a appris Dakaractu. Cette situation qui va impacter sur les versions plus anciennes des appareils Android et iPhone qui ne pourront plus accéder à l'application appartenant à Facebook à partir de la fin de ce mois de janvier, tandis que certains téléphones Windows ont déjà perdu leur support, a annoncé The Financial Express.

Ledit média, un journal d'affaires indien de langue anglaise, a rendu public la volonté de WhatsApp. Celui-ci a déclaré que ‘’l'abattage était nécessaire afin d'assurer la sécurité de ses utilisateurs, qui sont invités à mettre à jour le système d'exploitation mobile le plus récent pris en charge par leur smartphone’’.

Toutes choses qui font qu’au lendemain du 31 janvier, selon ladite application mobile multiplateforme (WhatsApp) ‘’certaines fonctionnalités pourraient cesser de fonctionner à tout moment’’. Car, elle ne se développe plus activement pour ces systèmes d'exploitation. Pour les systèmes d'exploitation suivants, vous ne pouvez plus créer de nouveaux comptes, ni revérifier les comptes existants’’, a écrit WhatsApp dans un article de blog cité par nos dits confrères.

Après les téléphones Windows, des iPhones et des Android menacés

"Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version d'iOS [ou Android] disponible pour votre téléphone. L'application de messagerie appartenant à Facebook Whatsapp va bientôt arrêter ses opérations sur plusieurs smartphones. Selon des rapports cités par ladite source médiatique, la société a émis une notification indiquant qu'il existe un certain nombre de smartphones basés sur Android et iOS qui ne pourront pas exécuter l'application de messagerie la plus populaire à partir du 1er février 2020. La société a également cité d'anciennes versions du système d'exploitation comme prétexte.

Selon les informations disponibles dans la section FAQ (Frequently asked questions ou Foire à questions) de l'entreprise, les appareils fonctionnant toujours sur les versions Android 2.3.7 et iOS 8 ne prendront pas en charge l'application de chat après février de l'année prochaine.

Pour les appareils Apple, tout iPhone exécutant iOS 8 ou une version antérieure sera éliminé par WhatsApp en fin janvier. Apple a lancé iOS 9 en 2015, ce qui signifie que toute personne possédant un iPhone 6s ou plus récent est en sécurité. Certains modèles plus anciens sont capables d'installer iOS 8, mais pas tous. Ce sont les iPhones qui sont sortis avant la sortie d'iOS 8, avec s'ils prennent en charge le logiciel le plus récent:

Les téléphones Android exécutant une version antérieure à 4.0.3 seront affectés

Les iPhone 6 ; iPhone 6 Plus ; les iPhone 5 ; iPhone 5s / iPhone 5c et les et les iPhone 4s peuvent être mis à jour vers iOS 9 pour prendre en charge WhatsApp. Quant aux iPhone 4 et versions antérieures, ils vont buter sur l’impossibilité de mettre à jour vers iOS 9 et perdra la prise en charge de WhatsApp

Les Android ne seront pas épargnés. La purge affectera tous les téléphones Android exécutant une version antérieure à 4.0.3 - également appelée Ice Cream Sandwich - qui a été publiée en 2011. Cela signifie que les smartphones fonctionnant sous Android 2.3.7 (Gingerbread) et versions antérieures seront touchés, bien que cela n'affecte que les téléphones de plus d'une décennie.

Même un grand nombre de ces appareils lancés avant 2011 peuvent se mettre à jour vers le nouveau système d'exploitation, afin que les propriétaires puissent continuer à utiliser WhatsApp.

"Bien que ces appareils mobiles aient constitué une partie importante de notre histoire, ils n'offrent pas le genre de capacités dont nous avons besoin pour étendre les fonctionnalités de notre application à l'avenir. Ce fut une décision difficile à prendre pour nous, mais la bonne afin de donner aux gens de meilleures façons de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leurs proches en utilisant WhatsApp", a déclaré WhatsApp dans le même canal.

Ladite application mobile multiplateforme de rassurer également les propriétaires d'Android. Ce, en leur disant qu’ils peuvent découvrir la version du système d'exploitation qu'ils utilisent en allant dans ‘’Paramètres’’, puis ‘’Général’’, puis ‘’Mise à jour logicielle’’.