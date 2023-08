Tambacounda/SNEC 2023 : Les journalistes et acteurs communautaires sensibilisés sur l’importance de l’enregistrement à la naissance

Dans des régions comme Tambacounda, Kaffrine, Louga ou Diourbel, le taux d’enregistrement des naissances demeure encore faible. Ces régions sont encore dans le rouge avec des taux de déclarations de naissance qui n’ont pas atteint la moyenne nationale, qui est de 78,7%.

Pour renverser la tendance, un atelier de renforcement de capacité sur l’importance de l’état-civil a été tenu ce lundi à Tambacounda. Cette rencontre qui entre dans le cadre de la semaine nationale de l’état-civil (SNEC) s’est tenue avec les hommes de média et les acteurs communautaires, a été l’occasion d’aborder les questions liées à la sensibilisation sur l’état-civil en particulier.

Le programme Nekkal qui a été mis en œuvre par l’État du Sénégal, « vise la modernisation de l’état-civil à travers notamment une amélioration de l’offre et de la demande des services d’état-civil. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement du système d’information de l’état-civil et de la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique au Sénégal. Les hommes de médias et les acteurs communautaires « sont incontournables dans la sensibilisation sur l’importance de l’état-civil », a dit Ibrahima Éthia, le chargé de communication du programme.

Pour ce faire, l’Agence nationale de l’état-civil, (ANEC) en partenariat avec l’Unicef, compte sur une plus grande implication des médias et acteurs communautaires dans la promotion de l’enregistrement des naissances.

« Aujourd’hui, on veut mettre les médias, les acteurs territoriaux et communautaires au cœur de la sensibilisation. Cette stratégie vise à permettre aux journalistes, acteurs communautaires et religieux d’avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir contribuer à la sensibilisation. De cette manière, ils disposeront, à terme, d’un cadre de consultation entre ces différents acteurs, qui peuvent se retrouver de temps à autre pour pouvoir initier des activités avec les communautés, afin que les déclarations de naissance soient une réalité », a-t- ajouté...