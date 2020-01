TOUBA - Véhicule incendié de Sadaga / L'auteur trahi par une vidéo surveillance avoue...

Dakaractu vous parlait samedi passé de l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga et de son véhicule trouvé incendié dans sa maison alors que celle-ci était vide de ses occupants toute la journée durant.



Et bien 'affaire vient de connaître son épilogue. La police de Gouy-Mbind, après avoir récupéré et visionné la carte mémoire de la vidéosurveillance, qui était fonctionnelle au moment des faits, a découvert que la thèse de l'accident était valablement écartée.



Seulement, les limiers ont été surpris de découvrir qu'il s'agissait d'un enfant de 14 ans qui semblait plus jouer que procéder à un attentat. Interrogé, Fallou S. avouera son forfait mais parlera de maladresse et jurant que nul n'était derrière son acte. D'ailleurs, très vite conscient de son erreur, il s'était d'abord évertué à éteindre les flammes avant de se fondre dans la masse.



Au téléphone de Dakaractu, Sadaga se félicitera du professionnalisme de la police avant de signaler qu'il ne compte mener aucune poursuite à l'encontre du jeune garçon ou de ses parents. Ses derniers devront, selon notre source, retrouver leur enfant dès demain.