TOUBA- MBACKÉ / Face aux effondrements, le préfet passe à l’action et annonce la première démolition d’un immeuble R+2 menaçant ruine

Après une série d’effondrements de bâtiments ayant suscité inquiétude et indignation parmi les populations, les autorités administratives de Mbacké enclenchent une réponse concrète. Ce samedi 28 juin à 08h30, le préfet du département a promis de donner le coup d’envoi de la démolition de l’immeuble R+2 en ruine, connu sous le nom de « bâtiment El Hadji Mbacké Kébé » situé en plein cœur du marché Ocass, à Touba Mosquée.



Cette mesure entre dans le cadre d’un programme plus large de prévention des risques d’effondrement, alors que plusieurs bâtiments vétustes continuent de menacer la sécurité publique dans la région.



Le préfet Khadim Hann, à travers un communiqué officiel, a tenu à alerter les commerçants installés aux abords du site, leur demandant expressément de libérer les lieux avant le 27 juin afin de minimiser les risques. Il a assuré que « toutes les dispositions sécuritaires ont été prises », notamment pour protéger les riverains et limiter les perturbations sur les activités du marché.



Ce geste fort des autorités marque un tournant dans la gestion des infrastructures précaires à Mbacké. Il s’inscrit dans une volonté de renforcer la sécurité urbaine, d’autant plus nécessaire dans un contexte où les sinistres liés à des constructions défaillantes se multiplient.