Suspension de la fourniture d'électricité dans certaines communes : La SENELEC réagit à l’interpellation de l’AMS

Dans un communiqué lu à la rédaction, l’Association des Maires du Sénégal (AMS) dit avoir constaté que la fourniture des services d'électricité était, depuis quelques jours, en cours de suspension au niveau de plusieurs services municipaux et particulièrement à Dakar. « L’association a pris contact avec les services compétents de la SENELEC et a fait part de ses inquiétudes car il était de coutume de procéder à une mise à jour préalable des dettes croisées entre SENELEC et les collectivités territoriales avant toute activité du genre », a informé l’AMS.





Il a été convenu avec la SENELEC, « de l'arrêt des suspensions et du rétablissement de la fourniture d'électricité dans tous les services municipaux concernés. » Une séance de travail sera très prochainement organisée autour de cette question d'intérêt commun et les dispositions seront prises pour une réunion inclusive.

