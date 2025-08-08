Suspension de la fourniture d'électricité dans certaines communes : La SENELEC réagit à l’interpellation de l’AMS


Suspension de la fourniture d'électricité dans certaines communes : La SENELEC réagit à l’interpellation de l’AMS

Dans un communiqué lu à la rédaction, l’Association des Maires du Sénégal (AMS) dit avoir constaté que la fourniture des services d'électricité était, depuis quelques jours, en cours de suspension au niveau de plusieurs services municipaux et particulièrement à Dakar. « L’association a pris contact avec les services compétents de la SENELEC et a fait part de ses inquiétudes car il était de coutume de procéder à une mise à jour préalable des dettes croisées entre SENELEC et les collectivités territoriales avant toute activité du genre », a informé l’AMS. 

 

 

Il a été convenu avec la SENELEC, « de l'arrêt des suspensions et du rétablissement de la fourniture d'électricité dans tous les services municipaux concernés. » Une séance de travail sera très prochainement organisée autour de cette question d'intérêt commun et les dispositions seront prises pour une réunion inclusive. 

 
Autres articles
Vendredi 8 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Décret, pension de retraite des étrangers, déficit d’enseignants … : Le ministre de l’Enseignement supérieur rassure et annonce une bonne nouvelle au SAES

Décret, pension de retraite des étrangers, déficit d’enseignants … : Le ministre de l’Enseignement supérieur rassure et annonce une bonne nouvelle au SAES - 08/08/2025

MAGAL 2025: Point sur l’approvisionnement en eau à cinq jours du Grand Magal de Touba

MAGAL 2025: Point sur l’approvisionnement en eau à cinq jours du Grand Magal de Touba - 08/08/2025

Koungheul : 3 boutiques et une quincaillerie cambriolées, des marchandises et une importante somme d'argent, emportées

Koungheul : 3 boutiques et une quincaillerie cambriolées, des marchandises et une importante somme d'argent, emportées - 08/08/2025

Soupçons de poison dans le couple : une jeune épouse traîne son mari de 76 ans devant la justice à Mbour

Soupçons de poison dans le couple : une jeune épouse traîne son mari de 76 ans devant la justice à Mbour - 08/08/2025

Thiés: Une jeune fille tue un jeune homme à Thialy

Thiés: Une jeune fille tue un jeune homme à Thialy - 08/08/2025

Sonko reçu par Erdogan : Le partenariat autour de la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 » et la situation à Gaza au cœur des échanges

Sonko reçu par Erdogan : Le partenariat autour de la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 » et la situation à Gaza au cœur des échanges - 08/08/2025

Recep Tayyip Erdogan recevant le PM Ousmane Sonko : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase »

Recep Tayyip Erdogan recevant le PM Ousmane Sonko : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase » - 08/08/2025

Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable

Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable - 07/08/2025

Rationalisation des dépenses : « Macky Sall est le champion dans ce domaine… » (Abdou Mbow)

Rationalisation des dépenses : « Macky Sall est le champion dans ce domaine… » (Abdou Mbow) - 07/08/2025

Innovation technologique : Près de 200 spécialistes attendus à Dakar pour expérimenter la transition vers l’intelligence artificielle

Innovation technologique : Près de 200 spécialistes attendus à Dakar pour expérimenter la transition vers l’intelligence artificielle - 07/08/2025

Insécurité dans les zones touristiques / Thierno Bocoum alerte : « Le Sénégal ne peut prétendre être une destination fiable si… »

Insécurité dans les zones touristiques / Thierno Bocoum alerte : « Le Sénégal ne peut prétendre être une destination fiable si… » - 07/08/2025

Le Premier ministre malien à la Tribune des NU : L'exploitation des ressources naturelles de la région du Sahel par les multinationales dénoncée

Le Premier ministre malien à la Tribune des NU : L'exploitation des ressources naturelles de la région du Sahel par les multinationales dénoncée - 07/08/2025

MAGAL 2025 – TAS salue le discours de Cheikh Bass sur l’éthique politique et rappelle que l’argent public n’est pas à voler

MAGAL 2025 – TAS salue le discours de Cheikh Bass sur l’éthique politique et rappelle que l’argent public n’est pas à voler - 07/08/2025

Justice: Assane Diouf est libre!

Justice: Assane Diouf est libre! - 07/08/2025

Terreur à Keur Mbaye Fall : le charretier Cheikh Faye poignarde un vigile en pleine rue

Terreur à Keur Mbaye Fall : le charretier Cheikh Faye poignarde un vigile en pleine rue - 07/08/2025

Sandiara : 42 kg de chanvre indien saisis, les trafiquants en fuite

Sandiara : 42 kg de chanvre indien saisis, les trafiquants en fuite - 07/08/2025

Un bras, trois coups de machette : le mystère Malick Sarr relancé par l’autopsie de Ndoumbé ndiaye

Un bras, trois coups de machette : le mystère Malick Sarr relancé par l’autopsie de Ndoumbé ndiaye - 07/08/2025

Trop de temps d'écran chez les enfants peut augmenter le risque de maladies cardiaques (étude)

Trop de temps d'écran chez les enfants peut augmenter le risque de maladies cardiaques (étude) - 07/08/2025

Une affaire délicate : les achats de pétrole russe par l'Inde

Une affaire délicate : les achats de pétrole russe par l'Inde - 07/08/2025

Trump juge possible une réunion

Trump juge possible une réunion "très bientôt" avec Poutine et Zelensky  - 07/08/2025

Aux Etats-Unis, opération coup de poing de la police de l'immigration pourtant interdite

Aux Etats-Unis, opération coup de poing de la police de l'immigration pourtant interdite - 07/08/2025

Ghana: décès des ministres de la Défense et de l'Environnement dans un accident

Ghana: décès des ministres de la Défense et de l'Environnement dans un accident - 07/08/2025

Secteur minier : « Cette performance ne peut être attribuée exclusivement au nouveau régime » (Abdoulaye Wilane, PS)

Secteur minier : « Cette performance ne peut être attribuée exclusivement au nouveau régime » (Abdoulaye Wilane, PS) - 07/08/2025

Contrat de concession de Dakarnave : Les travailleurs réclament leur place dans les négociations

Contrat de concession de Dakarnave : Les travailleurs réclament leur place dans les négociations - 07/08/2025

Côte d'Ivoire: plusieurs cadres de l'opposition longuement entendus par la police

Côte d'Ivoire: plusieurs cadres de l'opposition longuement entendus par la police - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Mme Sonko Anna Diamanka aperçue chez le Khalife et chez Sokhna Bali

MAGAL 2025 – Mme Sonko Anna Diamanka aperçue chez le Khalife et chez Sokhna Bali - 07/08/2025

Grève dans le secteur de la justice : L’Entente SYTJUST-UNTJ suspend son mot d’ordre

Grève dans le secteur de la justice : L’Entente SYTJUST-UNTJ suspend son mot d’ordre - 06/08/2025

Dividendes miniers : allez jusqu’au bout de la vérité ! ( Par Ameth DIALLO )

Dividendes miniers : allez jusqu’au bout de la vérité ! ( Par Ameth DIALLO ) - 06/08/2025

Lutte contre la corruption : Ce qui va changer dans le projet de loi n°12/2025 portant création de l’OFNAC

Lutte contre la corruption : Ce qui va changer dans le projet de loi n°12/2025 portant création de l’OFNAC - 06/08/2025

Précisions de Senelec à la suite des déclarations sur les dysfonctionnements des stations de pompage à Touba

Précisions de Senelec à la suite des déclarations sur les dysfonctionnements des stations de pompage à Touba - 06/08/2025

RSS Syndication