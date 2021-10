Subventions : Racine Sy offre près de 10 millions FCFA aux ASC de Podor

Le responsable politique de l’Alliance pour la République à Podor, Racine Sy, ne rate jamais l’occasion de tendre la perche aux jeunes de sa ville. Privées de subventions et sans moyens, toutes les ASC de la commune de Podor ont reçu l'appui considérable de Mamadou Racine Sy qui, comme à l’accoutumée, a mis la main à la poche. Il a encore mis d’importants moyens financiers et matériels aux organisations sportives de sa commune avec une aide de 500 mille FCFA à chacune des 11 ASC. Il a également fait une rallonge de 500 mille FCFA à chacune des 5 équipes qualifiées aux départementales.



Cet appui d'une valeur globale de 8 millions entre dans le cadre de son vœu de soutenir, d'appuyer et d'accompagner constamment la jeunesse et le mouvement associatif. Cette rencontre fut rehaussée par la présence des Présidents de l'ODCAV et de la zone qui n'ont pas manqué de saluer cet acte à sa juste valeur.



Les Présidents d'ASC ont tous remercié et prié pour ce mécène qui chaque année soutient le monde sportif.



Le Président du Conseil de la jeunesse a magnifié la posture de Racine qui n'est jusque-là détenteur d'aucun mandat électif à Podor et qui ne cesse pourtant de participer à l'épanouissement et au bien-être des populations. La jeunesse locale en a profité pour demander au candidat de l'espoir de moderniser le stade et de leur faire une pelouse synthétique une fois élu au soir du 23 janvier 2022...