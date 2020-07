Subvention de la FSF : Le syndicat des entraîneurs exige aux présidents de club une meilleure répartition des fonds alloués.

À peine formé et officialisé, le syndicat des entraîneurs de football du Sénégal (SEFS) entre déjà en action. Dans un communiqué porté à l’attention de la presse ce dimanche, les membres dudit syndicat ont salué les initiatives prises par la Confédération Africaine de Football (Caf) et la fédération Sénégalaise de football (Fsf) dans le cadre du fonds d’appui aux clubs impactés par la pandémie.



En outre, dans un souci de transparence et d’équité sur l’utilisation des fonds, le SEFS par la voix de son secrétaire général, estime que « cet important appui financier destiné aux clubs pour les aider à faire face aux charges liées à leur fonctionnement doit être utilisé conformément aux orientations des instances internationales. »



Autrement dit, le entraîneurs attendent de leurs dirigeants respectifs, « la nécessité d’en faire une bonne utilisation surtout à l’endroit des réels bénéficiaires que sont les joueurs et les entraîneurs pour leur prise en charge salariale. » À rappeler qu’une enveloppe de 1 milliard FCFA a été débloquée par la FSF pour soutenir les clubs de football dont 15 millions FCFA pour les clubs de L1, 10 millions pour ceux de la L2, respectivement 7 et 3 millions en national 1 et 2 etc…