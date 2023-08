Stabilité socio-économique : Quand l’Éducation, l’apprentissage et l’emploi demeurent les garanties pour la jeunesse adolescente

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2023, la plus grande enquête au monde sur les jeunes révèle que 40 % des plus de 700 000 personnes interrogées considèrent l'éducation, les compétences et l'emploi comme des moyens d'assurer leur sécurité future. Le projet recueille les voix de plus d'un million de jeunes et alimente un "programme d'action mondial pour les adolescents", qui sera lancé lors du forum mondial des adolescents en octobre 2023.





Les résultats provisoires de "ce que veulent les jeunes", un projet d'enquête massive entrepris par le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH) ont été présentés ce 10 août par le biais d'un tableau de bord public, lancé à la veille de la Journée internationale de la jeunesse 2023, le 12 août. Placée sous la tutelle de l'Organisation mondiale de la santé, ce partenariat est la plus grande alliance mondiale pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents.





L'enquête demande aux jeunes âgés de 10 à 24 ans, d'exprimer avec leurs propres mots, ce qu'ils souhaitent le plus pour leur propre bien-être, donnant ainsi la parole à beaucoup de ceux qui n'ont tout simplement jamais été interrogés, y compris dans les contextes fragiles et à faibles ressources.





Parmi les 713 273 répondants âgés de 10 à 24 ans, le principal intérêt exprimé par les jeunes (40,5 %) concerne l'apprentissage, les compétences, l'éducation, les aptitudes et l'employabilité (40,5 %), reflétant un intérêt marqué pour la stabilité de l'emploi, la sécurité financière et matérielle et l'indépendance. Ce résultat se retrouve dans toutes les tranches d'âge, en particulier chez les 15-19 ans (47,2 %) et les adolescentes (49,2 %), qui citent fréquemment le besoin d'opportunités "d'apprentissage" et "d’éducation de qualité".





En 2022, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, en raison des pertes d'apprentissage dues à la fermeture des écoles pendant la Covid-19, jusqu’à 70 % des enfants de 10 ans sont incapables de lire ou de comprendre un texte simple - contre 53 % avant la pandémie. Parallèlement, la multiplication des conflits dans le monde a réduit l’employabilité de nombreux jeunes, notamment en raison de leur faible niveau d'éducation, de leur condition physique et psychologique et de la rareté de l'enseignement et de la formation professionnelle. Les changements climatiques représentent également un défi imminent pour le bien-être économique, car on estime que 60 % des jeunes dans le monde n'ont pas les compétences nécessaires pour soutenir la "transition verte".