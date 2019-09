Souvenirs : Maman Ndèye Adam Villane Diouf, 1 an déjà, les souvenirs impérissables

4 Septembre 2018- 4 Septembre 2019. Déjà un an que tu nous as quitté Maman Ndèye Adam Villane. Le temps passe mais la peine reste la même.

Papa Sémou Diouf, tes enfants, Ndéné, Adama Awa, Fatou, Khady Mariama et Marie ne cesseront de t’aimer et de te prier pour toi.

Repose en paix Maman.