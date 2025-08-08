Sonko reçu par Erdogan : Le partenariat autour de la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 » et la situation à Gaza au cœur des échanges

Le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu ce jeudi en marge de sa visite de travail et d’amitié en Turquie par le président Recep Tayyip Erdoğan. Une occasion pour parler de coopération et du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dont le partenariat a déjà pris son envol. À cette occasion, le premier ministre a réaffirmé, au nom du président Bassirou Diomaye Faye, l’engagement du Sénégal à accorder une place privilégiée aux partenaires turcs dans la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 ».







« Le Président Erdoğan a salué notre Plan de Redressement Économique et Social, soulignant notamment son financement endogène, qui incarne notre volonté de promouvoir un développement autonome. Il a également réaffirmé l’engagement total de son pays à soutenir la mise en œuvre de l’Agenda National de Transformation systémique du Sénégal », a déclaré Ousmane Sonko qui a aussi évoqué avec Erdogan, la question de la guerre à Gaza: « Lors de cette rencontre, nous avons également discuté de la situation à Gaza. Nous avons exprimé ensemble notre indignation et condamné le génocide qui se déroule en Palestine. Le président Erdoğan a par ailleurs salué la constance et le courage de la position sénégalaise sur cette question », a indiqué le chef du gouvernement.











Pour sa part, le président Turc s’est réjoui et a reconnu la solidarité du Sénégal avec le peuple palestinien qui est selon lui, « un exemple pour de nombreux pays. »







Erdogan estime que la lutte se poursuivra jusqu'à la fin du génocide à Gaza et jusqu'à ce que ceux qui condamnent des enfants innocents à la faim et à la mort rendent des comptes.



« Les auteurs de ces crimes devront rendre des comptes devant la loi et l'histoire de ces enfants innocents qui n'ont plus que la peau et les os à cause de la faim », a-t-il conclu.

